7 «μυστικά» ελληνικά χωριά για απόλυτη ηρεμία

Ορεινά χωριά - ησυχαστήρια ιδανικά για Σαββατοκύριακα χαλάρωσης στη φύση.

Γαλήνιες πέτρινες πλατείες, πυκνά δάση για εξερεύνηση και καλό φαγητό. Από το Μαίναλο μέχρι τον Πάρνωνα και από τον Παρνασσό μέχρι τα Ζαγοροχώρια, συγκεντρώσαμε επτά γραφικά και ήσυχα χωριά για εσάς που αναζητάτε νέους προορισμούς για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Αυτοί οι προορισμοί μέσα στη φύση υπόσχονται εγγυημένη χαλάρωση και αναζωογόνηση για να γυρίσετε πίσω με γεμάτες μπαταρίες.

Ζυγοβίστι, Αρκαδία

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Χτισμένο σε υψόμετρο 1.160 μέτρων, το Ζυγοβίστι είναι ένα γραφικό χωριό φωλιασμένο στην καρδιά του ελατοδάσους του Μαινάλου μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Δημητσάνα. Είναι από τα πιο ορεινά χωριά της Πελοποννήσου και έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Τα πέτρινα σπίτια είναι σκεπασμένα με κεραμίδια και συνδυάζονται μοναδικά με το καταπράσινο τοπίο. Στην είσοδο του χωριού θα σας υποδεχτεί ένα πρωτότυπο µαρµάρινο µνηµείο, ένα ανοιχτό βιβλίο µε τα ονόµατα όλων των Ζυγοβιστινών αγωνιστών, µέρος των οποίων ο Κολοκοτρώνης είχε εντάξει στη σωµατοφυλακή του ως «αθάνατο σώµα». Ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα µε το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέµπλο χτίστηκε το 1810 και, µάλιστα, εντός 40 ηµερών! ∆ιατηρητέο είναι και το κτίσµα του Καποδιστριακού σχολείου που οικοδοµήθηκε το 1830. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χωριού είναι και τα άφθονα τρεχούμενα νερά, γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές πηγές όπως οι Πάνω, Κάτω και Μέση Βρύση, καθώς και η Βρύση Δρακουνά.

Τσίντζινα, Λακωνία

Κρυμμένο μες στα έλατα, στην καρδιά του Πάρνωνα, με παραδοσιακά πέτρινα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα σε τρεις πλαγιές, το χωριό Τσίντζινα (γνωστό και ως Πολύδροσο) δίνει μια αίσθηση καταφυγίου και προσφέρεται για αποδράσεις όλες τις εποχές. Ο οικισμός είναι ιδανικός για όσους αναζητούν χαλάρωση και ηρεμία, ενώ χάρη στα εννέα σηματοδοτημένα μονοπάτια διαφόρων βαθμών δυσκολίας αποτελεί δημοφιλέστατο ορμητήριο για πεζοπορίες στον Πάρνωνα και φυσιολατρικές εξορμήσεις γενικότερα. Αν έχετε διάθεση για εξερευνήσεις, γύρω από τα Τσίντζινα θα ανακαλύψετε σπήλαια, πηγές και γραφικά εκκλησάκια. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού, το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και η εκκλησία του Αϊ-Βλάση με τις αγιογραφίες του Φώτη Κόντογλου.

Άνω Βλασία, Αχαΐα

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Ένα από τα πιο όμορφα και ανεξερεύνητα χωριά των Καλαβρύτων είναι η Άνω Βλασία. Εδώ θα σας εντυπωσιάσει το πράσινο που υπάρχει παντού και οι υπέροχοι Καταρράκτες του Ταξιάρχη λίγο έξω από το χωριό. Πρόκειται για τους καταρράκτες του ποταμού Σελινούντα που πηγάζει από τον Ερύμανθο και χύνεται στον Κορινθιακό. Οι καταρράκτες (στην πραγματικότητα ένας διπλός καταρράκτης) βρίσκονται στο τέλος του φαραγγιού, εκεί που το ποτάμι μοιάζει να μπαίνει σε μία σπηλιά. Με ορμητήριο το χωριό μπορείτε να επισκεφθείτε τη Μονή Αγίας Λαύρας, τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, τα γραφικά Καλάβρυτα, το Σπήλαιο των Λιμνών, το μεσαιωνικό κάστρο της Ωριάς, αλλά και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Βάργιανη, Φωκίδα

Ο μικρός «παραδοσιακός αξιόλογος οικισμός» της Βάργιανης, με τα όμορφα πετρόκτιστα σπίτια και τα τρεχούμενα νερά από τις πηγές της Μπουρμπούλας, ξεπροβάλλει μέσα από τα εντυπωσιακά δάση του δυτικού Παρνασσού, σε υψόμετρο 880 μέτρων. Στην πλακόστρωτη πλατεία του χωριού θα βρείτε ταβέρνες και παραδοσιακό καφενείο για να πιείτε τον καφέ σας κάτω από τα πλατάνια, με φόντο το γραφικό καμπαναριό της Αγίας Παρασκευής, καθώς χαζεύετε τις πλαγιές του Παρνασσού από τη μία και την Γκιώνα από την άλλη. Οι πηγές Μπουρμπούλα το λαογραφικό μουσείο Βάργιανης και το υδραγωγείο κεντρίζουν τον ενδιαφέρον των επισκεπτών. Από τη Βάργιανη ξεκινά το μονοπάτι που καταλήγει στη Νεραϊδοσπηλιά, ένα εντυπωσιακό σπήλαιο που στο εσωτερικό του υπάρχουν σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά και λίμνες με νερό.

Φιδάκια, Ευρυτανία

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Από τα ομορφότερα χωριά της Ευρυτανίας, σε απόσταση 25 χλμ. από το Καρπενήσι, τα Φιδάκια απλώνουν τα πέτρινα σπίτια τους στις πλαγιές του όρους Χελιδόνα και ξεχωρίζουν για την υπέροχη θέα που προσφέρουν στη λίμνη Κρεμαστών από υψόμετρο 960 μ. Αυτό το μικρό χωριό που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, είναι ό,τι πρέπει για μια χαλαρωτική απόδραση. Ο γαλάζιος τρούλος του ναού της Γέννησης της Θεοτόκου στην κεντρική πλατεία ξεχωρίζει από μακριά. Πλακόστρωτα σοκάκια, παλιά αρχοντικά, καλοδιατηρημένα σπίτια και ανθισμένες αυλές συνθέτουν το σκηνικό σε αυτή την πανέμορφη γωνιά της Ευρυτανίας. Μόλις 3 χλμ. από το χωριό, θα βρεθείτε στη θέση Τσαγκαράλωνα για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα και τη μαγευτική θέα στη λίμνη Κρεμαστών, που είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας.

Βοβούσα, Ζαγόρι

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Η Βοβούσα (ή Βωβούσα) είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό της ανατολικής πλευράς του Ζαγορίου. Είναι ένα από τα χωριά κρυφά - «διαμάντια» των Ιωαννίνων και μία από τις εισόδους προς τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μέτρων και απέχει 77 χλμ. από τα Ιωάννινα. Μέσα από το χωριό περνάει ο ποταμός Αώος, ο οποίος το χωρίζει στα δύο. Από τη βοή των νερών του ποταμού πιθανότατα πήρε και το χωριό το όνομά του. Το σκηνικό είναι παραμυθένιο όλες τις εποχές, με τον ποταμό να κόβει στα δύο το χωριό, ενώ ολόγυρα απλώνονται δάση με οξιές, έλατα και μαυρόπευκα. Το χωριό κοσμείται στο κέντρο του με ένα από τα ωραιότερα μονότοξα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου. Χτίστηκε το 1748 από τον Αλέξιο Μήσιο και έχει αναγνωριστεί ως νεότερο αρχαιολογικό μνημείο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (1814) είναι το δεύτερο σημαντικότερο αξιοθέατο που πρέπει να δείτε.

Μηλιά Μετσόβου, Ιωάννινα

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Λίγοι είναι αυτοί που θα διανύσουν τα 20 χλμ. από το διάσημο Μέτσοβο μέχρι τη Μηλιά που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.160 μέτρων στις πλαγιές της βόρειας Πίνδου. Όσοι όμως το κάνουν, θα ανακαλύψουν ένα πανέμορφο χωριό, από τα ορεινότερα της Ηπείρου. Η Μηλιά (ή Αμέρου, στην τοπική βλάχικη διάλεκτο) ανήκει στο Δήμο Μετσόβου και συγκαταλέγεται στα βλαχοχώρια της Πίνδου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ζωντανό χωριό, γεμάτο παράδοση, που δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά. Τα παλιά πετρόκτιστα σπίτια με τον οντά, το σαράι και τον χωτζιαρέ κλέβουν τις εντυπώσεις, ενώ δένουν τόσο αρμονικά με το τοπίο. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με την επεξεργασία του ξύλου, με την τέχνη να περνά από γενιά σε γενιά. Κάθε οικογένεια στη Μηλιά έχει και ένα εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου, ενώ το χωριό διαθέτει και δύο δασικούς συνεταιρισμούς. Οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται στο θέαμα της βαλσαμωμένης αρκούδας, στο κέντρο του χωριού, που βρέθηκε τραυματισμένη από κάτοικο της περιοχής και εξέπνευσε την ίδια ημέρα. Το άτυχο ζώο βαλσαμώθηκε και τοποθετήθηκε σε γυάλινη κατασκευή, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής.