Αυτή η πόλη ψηφίστηκε ως η πιο φιλική της Ευρώπης

Αυτή είναι η πιο φιλική προς τους επισκέπτες πόλη της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με τα βραβεία του Conde Nast Traveller.

Αυτό που κάνει ένα ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό δεν είναι μόνο τα αξιοθέατα, η αρχιτεκτονική, οι γαστρονομικές εμπειρίες ή τα μοναδικά τοπία ενός προορισμού. Εξίσου σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που τον κατοικούν, η ευγένεια, η φιλοξενία και η ζεστασιά με την οποία υποδέχονται τους επισκέπτες. Είναι αυτά τα στοιχεία που δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε τόπο και δημιουργούν ίσως τις πιο αυθεντικές και αξέχαστες αναμνήσεις από ένα ταξίδι.

Για ακόμη μια χρονιά, το διασημότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου, το Conde Nast Traveller, παρουσίασε, στο πλαίσιο των βραβείων Readers’ Choice Awards 2026, τη λίστα με τις πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης, βασισμένη στις ψήφους των αναγνωστών του. Ποια πόλη κέρδισε τις εντυπώσεις και βρέθηκε στην κορυφή;

Πόρτο: Η πιο φιλική πόλη της Ευρώπης

Πόρτο / Πηγή: Shutterstock

Το Πόρτο ψηφίστηκε ως η πιο φιλική πόλη της Ευρώπης για το 2026, καταγράφοντας σκορ 98,33. Η αυθεντική και ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρά του, το έφεραν στην κορυφή της λίστας. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας είναι ένας προορισμός γεμάτος χρώμα, ιστορία και αυθεντικές γεύσεις. Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ντούρο, το Πόρτο ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά κτίρια με τα χαρακτηριστικά azulejos, τα γραφικά σοκάκια και τη ζωντανή ατμόσφαιρά του. Η ιστορική συνοικία Ribeira, η εμβληματική γέφυρα Dom Luís I και τα παλιά κελάρια του φημισμένου κρασιού Porto συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη πλευρά της πόλης.

Πόρτο / Πηγή: Shutterstock

Από τις βόλτες δίπλα στο ποτάμι και τις επισκέψεις σε μουσεία και καταπράσινους κήπους μέχρι τις γαστρονομικές ανακαλύψεις και τις οινικές εμπειρίες στη γειτονική Vila Nova de Gaia, το Πόρτο προσφέρει πολλές αφορμές για εξερεύνηση. Είτε το επισκεφθείτε για ένα σύντομο city break είτε για περισσότερες ημέρες, θα ανακαλύψετε μια πόλη που γοητεύει με τον χαλαρό ρυθμό, την πολιτιστική της ταυτότητα και τη μοναδική θέα.

Οι 10 πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης για το 2026

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα με σκορ 97,60, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε το Άμστερνταμ, το οποίο σημείωσε σκορ 97,50. Ας δούμε το top 10 με τις πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης:

1. Πόρτο, Πορτογαλία

Πόρτο / Πηγή: Shutterstock

2. Λισαβόνα, Πορτογαλία

Λισαβόνα / Πηγή: Shutterstock

3. Άμστερνταμ, Ολλανδία

Άμστερνταμ / Πηγή: Shutterstock

4. Στοκχόλμη, Σουηδία

Στοκχόλμη / Πηγή: Shutterstock

5. Βαλέτα, Μάλτα

Βαλέτα / Πηγή: Shutterstock

6. Εδιμβούργο, Σκωτία

Εδιμβούργο / Πηγή: Shutterstock

7. Βιέννη, Αυστρία

Βιέννη / Πηγή: Shutterstock

8. Κρακοβία, Πολωνία

Κρακοβία / Πηγή: Shutterstock

9. Πάλμα, Ισπανία

Πάλμα ντε Μαγιόρκα / Πηγή: Shutterstock

10. Γρανάδα, Ισπανία